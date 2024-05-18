Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯПротивірусні засобиАцикловірАцикловірЦіни в аптеках

Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г тм А+, №1 - Харків (849502) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Зачинено
Мирне, вул. Центральна, 21
Всього: упаковка (1)
120,70 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (2)
105,45 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (2)
113,70 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено
Ковель, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (1)
113,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом