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Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г в пачці, №1 - Одеса (171103) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
118,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
111,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
117,43
Економія: -11,97 грн
105,46 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
109,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
103,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
109,79
Економія: -4,33 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (8)
111,22
Економія: -5,76 грн
105,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,50 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
116,23
Економія: -13,02 грн
103,21 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (7)
108,89
Економія: -3,43 грн
105,46 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
102,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
116,24
Економія: -10,78 грн
105,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
117,50
Економія: -19,87 грн
97,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6)
110,10
Економія: -4,64 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
116,69
Економія: -11,23 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (6)
112,35
Економія: -6,89 грн
105,46 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
100,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
110,51
Економія: -5,05 грн
105,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -8,87 грн
97,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
116,24
Економія: -10,78 грн
105,46 грн