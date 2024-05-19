Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г в пачці, №1 - Львів (171103) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 192 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (286)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Соборна, 17