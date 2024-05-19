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Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г в пачці, №1 - Львів (171103) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
119,69
Економія: -13,40 грн
106,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
118,60
Економія: -13,14 грн
105,46 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
98,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (286)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
103,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
98,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
116,21
Економія: -18,60 грн
97,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
116,21
Економія: -18,60 грн
97,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
110,28
Економія: -4,82 грн
105,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (13)
109,86
Економія: -4,40 грн
105,46 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -6,89 грн
97,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
119,71
Економія: -22,10 грн
97,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
119,71
Економія: -22,10 грн
97,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
119,71
Економія: -22,10 грн
97,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
116,23
Економія: -18,62 грн
97,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
111,05
Економія: -5,59 грн
105,46 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
98,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
119,69
Економія: -22,08 грн
97,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
116,21
Економія: -18,60 грн
97,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
109,13
Економія: -3,67 грн
105,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
119,69
Економія: -22,08 грн
97,61 грн