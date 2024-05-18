Ацикловір мазь 2,5 % туба 10 г в пачці, №1 - Харків (171103) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 190 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека ваш консультант
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2