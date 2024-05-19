Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер, №1 - Харків (161310) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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