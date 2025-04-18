Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
743,67
Економія при броні: -113,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
763,03
Економія при броні: -133,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
754,79
Економія при броні: -124,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
760,81
Економія при броні: -131,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
753,93
Економія при броні: -124,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
754,64
Економія при броні: -96,15 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
754,71
Економія при броні: -97,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
4.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
748,62
Економія при броні: -91,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
724,73
Економія при броні: -43,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
757,01
Економія при броні: -99,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33
5.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
756,94
Економія при броні: -83,01 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм