Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
758,51
Економія при броні: -133,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
765,47
Економія при броні: -124,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
592,20
Економія при броні: -0,10 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
72.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Стефаника, 5
85.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
683,10
Економія при броні: -40,50 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
607,76
Економія при броні: -6,21 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
683,10
Економія при броні: -101,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
114.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм