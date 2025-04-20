Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
754,21
Економія при броні: -142,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
676,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
754,67
Економія при броні: -37,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
749,19
Економія при броні: -138,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
738,53
Економія при броні: -21,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
752,13
Економія при броні: -36,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
747,33
Економія при броні: -32,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
676,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
704,99
Економія при броні: -100,73 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
676,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
724,32
Економія при броні: -43,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
746,61
Економія при броні: -31,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
715,03
Економія при броні: -120,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
718,24
Економія при броні: -36,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
748,48
Економія при броні: -32,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
726,44
Економія при броні: -45,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм