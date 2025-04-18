Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
709,38
Економія при броні: -44,18 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
749,41
Економія при броні: -33,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
710,54
Економія при броні: -77,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
708,82
Економія при броні: -27,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
724,39
Економія при броні: -44,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм