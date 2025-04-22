Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
624,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
740,37
Економія при броні: -24,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
115.7 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
717,30
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.2 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
717,30
Економія при броні: -63,20 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 43
117.8 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 7
118.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
752,20
Економія при броні: -36,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
752,71
Економія при броні: -81,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
755,36
Економія при броні: -83,43 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Грандазол® розчин для інфузій 5 мг/мл + 2.5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
676,00
Економія при броні: -70,00 грн