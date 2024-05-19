Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Львів (121222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Куліша, 15
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Львів, вул. Русових, 1
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Львів, пл. Соборна, 17
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Львів, вул. Городоцька, 149
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Зелена, 1
1 соціальна аптека
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Львів, вул. Стрийська, 1
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Гайдамацька, 18
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Левицького Кості, 41
Подорожник
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Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Подорожник
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Аптека копійка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Здорова родина
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Львів, вул. Литвиненко, 4