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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Львів (121222) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
264,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
297,99
Економія: -78,33 грн
219,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
233,44
Економія: -13,78 грн
219,66 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
255,50
Економія: -36,60 грн
218,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
254,15
Економія: -32,63 грн
221,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
316,99
Економія: -97,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -49,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
283,99
Економія: -64,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
307,99
Економія: -88,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -84,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -59,33 грн
219,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
257,27
Економія: -25,78 грн
231,49 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
234,60
Економія: -31,50 грн
203,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
263,55
Економія: -37,30 грн
226,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
242,80
Економія: -19,55 грн
223,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
307,99
Економія: -88,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -67,33 грн
219,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
249,66
Економія: -25,46 грн
224,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
298,89
Економія: -37,24 грн
261,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
223,00
Економія: -1,62 грн
221,38 грн