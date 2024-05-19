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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Київ (121222) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
194,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
258,50
Економія: -39,60 грн
218,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
194,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
258,40
Економія: -39,50 грн
218,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
258,40
Економія: -65,53 грн
192,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
249,70
Економія: -30,80 грн
218,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
213,05
Економія: -6,39 грн
206,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
262,30
Економія: -43,40 грн
218,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
307,71
Економія: -35,93 грн
271,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
198,73
Економія: -30,33 грн
168,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
244,03
Економія: -21,84 грн
222,19 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (1)
242,60
Економія: -39,50 грн
203,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
246,51
Економія: -30,16 грн
216,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
191,86 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
251,80
Економія: -32,90 грн
218,90 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
250,00
Економія: -20,00 грн
230,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
305,95
Економія: -9,18 грн
296,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
221,40
Економія: -6,64 грн
214,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
294,90
Економія: -74,76 грн
220,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
254,90
Економія: -36,00 грн
218,90 грн