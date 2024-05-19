Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Київ (121222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 189 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6