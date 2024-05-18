Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (121222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
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Дніпро, вул. Метробудівська, 19
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Незалежності, 16
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Нє болєй
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67