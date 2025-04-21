Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
489,10
Економія при броні: -129,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
387,52
Економія при броні: -61,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
454,57
Економія при броні: -128,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
436,93
Економія при броні: -37,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
445,31
Економія при броні: -87,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
492,30
Економія при броні: -132,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
465,40
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
416,00
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
453,92
Економія при броні: -22,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
492,30
Економія при броні: -132,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
489,10
Економія при броні: -129,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
465,40
Економія при броні: -106,00 грн