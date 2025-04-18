Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
434,59
Економія при броні: -75,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
465,40
Економія при броні: -102,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
372,50
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
492,30
Економія при броні: -129,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
441,79
Економія при броні: -98,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ