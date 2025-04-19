Львів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
501,70
Економія при броні: -138,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
459,37
Економія при броні: -86,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
501,70
Економія при броні: -138,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
379,60
Економія при броні: -16,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
489,10
Економія при броні: -126,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
415,30
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ