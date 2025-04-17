Київ (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
492,60
Економія при броні: -116,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
492,50
Економія при броні: -105,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
509,60
Економія при броні: -109,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
489,10
Економія при броні: -113,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
492,60
Економія при броні: -116,60 грн