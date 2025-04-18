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Деакура® (Deacura)

Деакура® (Deacura)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 58 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
380,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
380,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
475,09 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
367,11 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
477,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
480,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
375,18 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
376,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
390,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
375,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
349,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
447,92
Економія при броні: -16,31 грн
431,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
361,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
390,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
378,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
390,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
390,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
488,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
501,70
Економія при броні: -133,70 грн
368,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
380,43 грн
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