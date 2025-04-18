Харків (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
447,92
Економія при броні: -16,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
501,70
Економія при броні: -133,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ