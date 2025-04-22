Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
484,06
Економія при броні: -14,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
489,10
Економія при броні: -129,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
465,40
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
465,40
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
465,40
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
66.2 км
Деакура® таблетки 5 мг флакон №50
Дермафарм АГ
489,10
Економія при броні: -129,70 грн