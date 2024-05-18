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Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №6 - Харків (330107) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
670,87
Економія: -43,70 грн
627,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
673,73
Економія: -63,95 грн
609,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
629,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
629,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
689,74
Економія: -64,20 грн
625,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
667,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
641,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
641,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
700,06
Економія: -101,87 грн
598,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
629,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
582,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
629,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
617,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
629,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
629,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
650,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
629,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
629,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
629,10 грн