Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (159320) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 320 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69