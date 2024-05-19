Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИМакролідиАзитроміцинАзитро Сандоз®Ціни в аптеках

Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер, №6 - Львів (159319) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
259,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
259,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
259,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
259,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
253,65
Економія: -11,22 грн
242,43 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
258,48
Економія: -20,67 грн
237,81 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
259,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
251,60 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
251,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
277,37
Економія: -39,56 грн
237,81 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
253,33
Економія: -13,80 грн
239,53 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
259,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
259,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
251,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,50 грн