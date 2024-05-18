Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер, №6 - Харків (159319) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Аптека копійка
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
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Аптека шар@
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Харків, просп. Гагаріна, 82
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Данилевського, 6