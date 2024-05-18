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Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер, №30 - Харків (138887) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
500,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
500,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
500,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), блістер (1)
518,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
515,99
Економія: -43,61 грн
472,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
518,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
511,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
500,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
561,66
Економія: -82,53 грн
479,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
495,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
500,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: блістер (2)
434,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
500,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
434,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
500,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
511,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
500,20 грн