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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №50 - Львів (541645) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
41,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
49,93
Економія: -1,47 грн
48,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
49,90
Економія: -1,44 грн
48,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер у пачці (4)
42,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
50,08
Економія: -1,62 грн
48,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,61 грн
48,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: блістер у пачці (3)
36,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
49,96
Економія: -1,50 грн
48,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (2)
53,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
48,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
36,40 грн