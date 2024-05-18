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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №50 - Харків (541645) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
48,13 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
49,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,22 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,22 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
50,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,22 грн
48,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
49,54
Економія: -0,69 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (2)
42,30 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,22 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
42,30 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,22 грн
48,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (2)
48,13 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
48,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (2)
48,13 грн