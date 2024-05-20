Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №30 - Запоріжжя (541638) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека бам
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер у пачці (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19