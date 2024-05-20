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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №30 - Запоріжжя (541638) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
18,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (4)
20,96
Економія: -1,80 грн
19,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
21,65
Економія: -2,49 грн
19,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
18,87 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
21,60
Економія: -2,10 грн
19,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,14 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (6)
20,52
Економія: -1,36 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
20,98
Економія: -1,82 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
21,03
Економія: -1,87 грн
19,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
18,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: таблетки (10)
20,30
Економія: -1,14 грн
19,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
18,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (6)
21,60
Економія: -2,10 грн
19,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (3)
20,29
Економія: -1,13 грн
19,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: блістер у пачці (2)
18,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (5)
21,65
Економія: -2,49 грн
19,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (2)
18,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
17,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (3)
21,65
Економія: -2,49 грн
19,16 грн