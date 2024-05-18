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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №30 - Харків (541638) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
20,30
Економія: -2,50 грн
17,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
21,60
Економія: -2,10 грн
19,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,11 грн
19,19 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
18,87 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
19,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
20,63
Економія: -1,44 грн
19,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
18,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
20,30
Економія: -2,50 грн
17,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
20,30
Економія: -1,11 грн
19,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (4)
20,98
Економія: -1,79 грн
19,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
17,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,11 грн
19,19 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
21,45
Економія: -2,26 грн
19,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
21,64
Економія: -2,45 грн
19,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,11 грн
19,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,11 грн
19,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (4)
20,29
Економія: -1,10 грн
19,19 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
20,30
Економія: -0,80 грн
19,50 грн