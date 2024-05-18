Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №30 - Харків (541638) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сумська, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
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Харків, вул. Холодногірська, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Науки, 41/43