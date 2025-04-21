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Бетамакс (Betamaks)
Бетамакс (Betamaks)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
381,00
Економія при броні:
-11,43 грн
369,57
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
105.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
401,00
Економія при броні:
-20,05 грн
380,95
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
114.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
411,00
Економія при броні:
-12,33 грн
398,67
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
423,00
Економія при броні:
-44,40 грн
378,60
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
190.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
399,00
Економія при броні:
-11,97 грн
387,03
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
416,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
197.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
423,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні:
-45,90 грн
371,10
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
366,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні:
-45,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні:
-21,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
138,44
Економія при броні:
-15,24 грн
123,21
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні:
-45,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні:
-21,90 грн
371,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні:
-21,90 грн
371,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 46-А
221.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
438,90
Економія при броні:
-22,60 грн
416,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
222.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
134,48
Економія при броні:
-8,92 грн
125,56
грн
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Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Руська, 7
258.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
274,99
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
408,00
Економія при броні:
-23,70 грн
384,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
275.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
119,51
грн
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