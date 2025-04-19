Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
10.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
88,03
Економія при броні: -0,77 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 46-А
125.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
438,90
Економія при броні: -22,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
157.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
130,66
Економія при броні: -5,19 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
381,00
Економія при броні: -11,43 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
334.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
411,00
Економія при броні: -12,33 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
350.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
399,00
Економія при броні: -11,97 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
389.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
401,00
Економія при броні: -20,05 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
465.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
466.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
423,00
Економія при броні: -44,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
467.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -45,90 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
398,00
Економія при броні: -7,96 грн