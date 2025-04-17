Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні: -14,70 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні: -14,70 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
401,00
Економія при броні: -20,05 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
134.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
411,00
Економія при броні: -12,33 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
143.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
399,00
Економія при броні: -11,97 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
381,00
Економія при броні: -11,43 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
408,00
Економія при броні: -23,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
190.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
423,00
Економія при броні: -36,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
245.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
411,00
Економія при броні: -38,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
298.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
299.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс