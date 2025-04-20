Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
420,00
Економія при броні: -43,80 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -43,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
402,00
Економія при броні: -43,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -44,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
121.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
122.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
124.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
124.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
379,40
Економія при броні: -1,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
124.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
278,14
Економія при броні: -27,41 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
124.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
125.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
278,14
Економія при броні: -27,41 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
432,00
Економія при броні: -59,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -40,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
126,72
Економія при броні: -0,53 грн