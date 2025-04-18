Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
156.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
166.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
420,00
Економія при броні: -36,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
402,00
Економія при броні: -36,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
432,00
Економія при броні: -56,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -37,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
235.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -37,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -37,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
248.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
249.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
432,00
Економія при броні: -52,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
250.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
251.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -14,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
251.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
251.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
251.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
432,00
Економія при броні: -29,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс