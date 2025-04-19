Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
420,00
Економія при броні: -43,80 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
402,00
Економія при броні: -43,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
432,00
Економія при броні: -59,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
64.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -41,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -44,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -44,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
67.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -44,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -40,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
399,00
Економія при броні: -21,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
126,72
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
70.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
70.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
70.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні: -40,20 грн