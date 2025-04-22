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Бетамакс (Betamaks)
Бетамакс (Betamaks)
Чернігів
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Аптека
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні:
-21,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні:
-21,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
138,44
Економія при броні:
-15,24 грн
123,21
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні:
-45,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
393,00
Економія при броні:
-21,90 грн
371,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні:
-45,90 грн
371,10
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
366,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
417,00
Економія при броні:
-45,90 грн
371,10
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
398,70
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
194.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
399,00
Економія при броні:
-11,97 грн
387,03
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
215.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
401,00
Економія при броні:
-20,05 грн
380,95
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
226.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
265,67
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
230.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
411,00
Економія при броні:
-12,33 грн
398,67
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
408,00
Економія при броні:
-23,70 грн
384,30
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
381,00
Економія при броні:
-11,43 грн
369,57
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
315.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
423,00
Економія при броні:
-44,40 грн
378,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
322.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
303,56
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
366.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
134,48
Економія при броні:
-9,12 грн
125,36
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
402,00
Економія при броні:
-43,20 грн
358,80
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 46-А
420.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
438,90
Економія при броні:
-22,60 грн
416,30
грн
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