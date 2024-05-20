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Бетамакс таблетки 100 мг блістер, №30 - Львів (490457) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (10)
259,48
Економія: -14,13 грн
245,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
242,09
Економія: -53,53 грн
188,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: таблетки (10)
357,87
Економія: -23,38 грн
334,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
133,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: блістер (2)
210,30 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
455,99
Економія: -267,43 грн
188,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
491,31
Економія: -32,20 грн
459,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
249,40
Економія: -23,12 грн
226,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 15-А
Всього: упаковка (1)
224,99
Економія: -36,43 грн
188,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
210,38
Економія: -9,53 грн
200,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
386,28
Економія: -25,40 грн
360,88 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Всього: упаковка (1)
275,39
Економія: -86,83 грн
188,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Всього: упаковка (1)
503,99
Економія: -315,43 грн
188,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Всього: упаковка (2)
285,99
Економія: -97,43 грн
188,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: таблетки (10)
219,99
Економія: -31,43 грн
188,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -135,43 грн
188,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Всього: таблетки (10)
493,99
Економія: -305,43 грн
188,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: блістер (2)
232,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (1)
250,19
Економія: -61,63 грн
188,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
513,78
Економія: -50,41 грн
463,37 грн