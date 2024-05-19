Бетамакс таблетки 100 мг блістер, №30 - Харків (490457) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, просп. Тракторобудівників, 160
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Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Чугуїв, вул. Торгова, 3-А