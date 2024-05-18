Бетамакс таблетки 100 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (490457) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Подорожник
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Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Незалежності, 16
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Науки, 74-К
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Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
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Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А