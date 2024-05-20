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Бетамакс таблетки 50 мг блістер, №30 - Львів (437245) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
294,91
Економія: -47,88 грн
247,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -171,23 грн
205,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки (20)
163,85
Економія: -7,85 грн
156,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
291,92
Економія: -12,92 грн
279,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -106,23 грн
205,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -71,23 грн
205,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
309,99
Економія: -104,23 грн
205,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
238,99
Економія: -33,23 грн
205,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
336,32
Економія: -22,25 грн
314,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: таблетки (10)
395,99
Економія: -190,23 грн
205,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки (20)
259,19
Економія: -53,43 грн
205,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -150,23 грн
205,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -18,23 грн
205,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
194,21
Економія: -8,51 грн
185,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: блістер (1)
283,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: таблетки (10)
281,93
Економія: -11,93 грн
270,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -151,23 грн
205,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: таблетки (10)
229,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
219,77
Економія: -7,06 грн
212,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
317,95
Економія: -21,92 грн
296,03 грн