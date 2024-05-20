Бетамакс таблетки 50 мг блістер, №30 - Львів (437245) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Всього: таблетки (20)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (2)
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
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Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
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Львів, пл. Соборна, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Горської, 9
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
D.s.
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18