Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИБензамідиСульпіридБетамаксЦіни в аптеках

Бетамакс таблетки 50 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (437245) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
183,36
Економія: -9,36 грн
174,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
233,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
233,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
226,95
Економія: -7,95 грн
219,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
233,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
249,94
Економія: -32,03 грн
217,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
296,47
Економія: -11,46 грн
285,01 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -99,55 грн
209,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2), блістер (2)
167,86
Економія: -8,86 грн
159,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
233,50 грн