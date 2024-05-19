Аскоріл таблетки, №50 - Львів (328863) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 277 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11