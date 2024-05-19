Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиІншіАскорілЦіни в аптеках

Аскоріл таблетки, №50 - Львів (328863) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (4)
386,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
448,24
Економія: -39,26 грн
408,98 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (40)
378,54 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
442,99
Економія: -47,05 грн
395,94 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
407,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки (40)
477,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
388,22 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки (20)
450,75 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
570,00
Економія: -172,60 грн
397,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -86,05 грн
395,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (30)
505,99
Економія: -110,05 грн
395,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
437,57
Економія: -28,55 грн
409,02 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
567,30
Економія: -169,90 грн
397,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
465,08
Економія: -60,59 грн
404,49 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
407,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
431,99
Економія: -36,05 грн
395,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
515,99
Економія: -120,05 грн
395,94 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки (40)
407,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
475,99
Економія: -80,05 грн
395,94 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
407,00 грн