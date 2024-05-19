Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиІншіАскорілЦіни в аптеках

Аскоріл таблетки, №20 - Львів (183065) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -28,52 грн
179,47 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (10)
214,99
Економія: -35,52 грн
179,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
178,18 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -28,52 грн
179,47 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
188,75 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
230,30
Економія: -51,10 грн
179,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
188,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
214,99
Економія: -35,52 грн
179,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: таблетки (1)
178,18 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: таблетки (10)
229,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
177,57 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (4)
188,50
Економія: -9,03 грн
179,47 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: таблетки (10)
188,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
188,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: упаковка (1)
188,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: таблетки (10)
191,99
Економія: -12,52 грн
179,47 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: таблетки (10)
226,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
221,80 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (2)
249,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: таблетки (10)
219,99
Економія: -40,52 грн
179,47 грн