Аскоріл таблетки, №20 - Львів (183065) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Куліша, 15
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 149
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Пульс
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
D.s.
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Всього: таблетки (10)
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Львів, вул. Тершаківців, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Пульс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171