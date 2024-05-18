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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАктовегінЦіни в аптеках

Актовегін розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156477) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 302 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (9), ампула (2)
595,40
Економія: -73,82 грн
521,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), ампула (1)
589,01
Економія: -67,43 грн
521,58 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), ампула (2)
602,10
Економія: -79,80 грн
522,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
733,50
Економія: -212,60 грн
520,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), ампула (1)
609,94
Економія: -88,36 грн
521,58 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
634,60
Економія: -112,30 грн
522,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), ампула (2)
582,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
572,77
Економія: -65,05 грн
507,72 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (3)
694,40
Економія: -172,10 грн
522,30 грн
Аптека соціальних цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), ампула (3)
634,60
Економія: -112,30 грн
522,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), ампула (4)
724,30
Економія: -202,00 грн
522,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: ампула (2)
671,90
Економія: -149,60 грн
522,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (4)
596,04
Економія: -73,05 грн
522,99 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2), ампула (2)
666,10
Економія: -143,80 грн
522,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
516,52 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (6), ампула (2)
590,96
Економія: -69,68 грн
521,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
619,98
Економія: -101,78 грн
518,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
571,22
Економія: -63,50 грн
507,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), ампула (3)
593,23
Економія: -71,65 грн
521,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: ампула (2)
526,40 грн