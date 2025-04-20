Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
359,70
Економія при броні: -37,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
360,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
360,00
Економія при броні: -35,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
67.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
389,86
Економія при броні: -17,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
68.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
355,00
Економія при броні: -37,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
72.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
72.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
72.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
398,63
Економія при броні: -26,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
72.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
73.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
75.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
373,50
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Березинська, 19
75.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
393,25
Економія при броні: -47,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
75.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
373,50
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
375,92
Економія при броні: -14,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
84.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
360,00
Економія при броні: -38,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
100.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Героїв України, 20
101.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс