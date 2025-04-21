Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калинівка, вул. Медична, 6
24.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
358,44
Економія при броні: -5,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Калинівка, вул. Медична, 4-А
24.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
366,30
Економія при броні: -3,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 25
31.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 36
31.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Немирів, вул. Костельна, 92
38.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
52.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іллінці, вул. Європейська, 15
53.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, пл. Пам'яті, 21
62.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, пл. Соборна, 17
73.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 2/40
74.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернівці, вул. Святомиколаївська, 91
81.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Соборна, 133/2-Б
91.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс