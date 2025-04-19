Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
397,17
Економія при броні: -25,27 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
366,30
Економія при броні: -15,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
366,30
Економія при броні: -15,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
373,50
Економія при броні: -22,60 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
2.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
383,27
Економія при броні: -44,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс