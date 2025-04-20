Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
376,98
Економія при броні: -12,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
371,47
Економія при броні: -23,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
355,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
342,50
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
8.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
382,65
Економія при броні: -17,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
20.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Петрове, вул. Центральна, 39
48.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
373,50
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
361,87
Економія при броні: -20,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
374,40
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
394,86
Економія при броні: -23,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
79.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
79.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
377,52
Економія при броні: -20,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
360,00
Економія при броні: -38,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
87.7 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс