Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
392,47
Економія при броні: -21,37 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
355,00
Економія при броні: -37,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
388,48
Економія при броні: -16,74 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
8.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
373,50
Економія при броні: -26,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
8.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
373,50
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
393,10
Економія при броні: -47,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
26.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
27.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
360,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
69.8 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
374,51
Економія при броні: -17,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
69.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
70.0 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
385,79
Економія при броні: -14,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
359,70
Економія при броні: -37,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
360,00
Економія при броні: -38,00 грн