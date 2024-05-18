Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці, №10 - Харків (285597) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9