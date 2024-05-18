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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці, №10 - Харків (285597) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
100,09
Економія: -11,42 грн
88,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (3)
83,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
93,48
Економія: -10,44 грн
83,04 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
77,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
93,02
Економія: -8,72 грн
84,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
94,03
Економія: -5,28 грн
88,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
90,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (2)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
77,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
77,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (5)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Всього: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
83,05 грн