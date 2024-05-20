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Амлодипін Сандоз® таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (125394) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
64,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
61,21
Економія: -2,01 грн
59,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
64,43
Економія: -12,29 грн
52,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
64,73
Економія: -6,71 грн
58,02 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
63,98
Економія: -8,78 грн
55,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
57,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3), блістер (1)
64,50
Економія: -8,30 грн
56,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
65,46
Економія: -7,44 грн
58,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
56,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
64,82
Економія: -9,88 грн
54,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
58,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3), блістер (1)
66,23
Економія: -13,11 грн
53,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
64,82
Економія: -12,68 грн
52,14 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
61,80
Економія: -0,50 грн
61,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
65,09
Економія: -11,85 грн
53,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
58,75
Економія: -3,68 грн
55,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
59,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), блістер (1)
65,17
Економія: -11,93 грн
53,24 грн